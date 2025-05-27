Hasarlı bina tehlikesi! İş makinasının dokunmasıyla 7 katlı bina tuzla buz oldu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin dokunuşuyla kağıt gibi yerle bir olduğu anlar kameraya yansıdı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 7 katlı bina, iş makinesi ile kontrollü olarak yıkıldı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Binanın yıkılma anı ise kameralara anbean yansıdı. Kağıt gibi yerle bir olan 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.