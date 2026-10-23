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Hasarlı araçlarla kurulan milyonluk tezgah: 7 ildeki sahte kaza operasyonunda 79 kişi adliyeye çıkarıldı

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#Sahte Kaza#Sigorta Dolandırıcılığı#MASAK Operasyonu
Hasarlı araçlarla kurulan milyonluk tezgah: 7 ildeki sahte kaza operasyonunda 79 kişi adliyeye çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 09:22

Aynı araçları farklı sürücüler ve sahte kaza tutanaklarıyla tekrar tekrar kullanarak sigorta şirketlerini hedef alan suç şebekesi çökertildi. MASAK ve HTS kayıtlarıyla deşifre edilen, araç temininden tazminat paylaşımına kadar planlı hareket ettiği belirlenen yapılanmanın adliyeye sevk edilen 79 üyesi için yargı süreci başladı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2022-2026 yılları arasında 76 kurgulanmış trafik kazası üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden suç yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hasarlı araçlarla kurulan milyonluk tezgah: 7 ildeki sahte kaza operasyonunda 79 kişi adliyeye çıkarıldı

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdiği, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandığı ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediği belirlendi.

MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda şüphelilerin araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı şekilde hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği belirlendi.

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Hasarlı araçlarla kurulan milyonluk tezgah: 7 ildeki sahte kaza operasyonunda 79 kişi adliyeye çıkarıldı

20 Ekim günü ise Adana merkezli Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Çankırı, Kastamonu ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 77 şüpheli de gözaltına alınırken 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Ara yakalamalar hakkında yakalama kararı bulunan 88 kişi de yakalandı.

Emniyetteki ifadesinin ardından 8 kişi serbest kalırken 79 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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#Sahte Kaza#Sigorta Dolandırıcılığı#MASAK Operasyonu

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