Hasarlı araçların şasi numaralarıyla dolandırıcılık yapan 7 şüpheli tutuklandı

#Ankara#Şasi#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 18:55

Ankara'da deprem bölgesinden aldıkları hasarlı araçların şasi numaralarını, yurt dışından getirilen araçlara işledikleri belirlenen kişilere yönelik soruşturmada gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında "kaçakçılık kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında 27 Mart'ta gözaltı kararı alınmıştı.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Ankara, İstanbul, Konya, Adana, İzmir, Rize, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyonlar başlatılmıştı.

 

