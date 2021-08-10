Hasarlar tespit ediliyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren, 60 bin hektarlık alanı ve 59 mahalleyi kül eden büyük yangının ardından yaralar sarılmaya başlandı. Bölgede binlerce köylü, hem Antalya ve ilçeleri hem de Türkiye’nin birçok ilinden gelen gönüllülerle yaraların sarılmasına destek oluyor.

GÜNDE 17 BİN KİŞİYE YEMEK

Kızılay ve AFAD, bölgede ayni ve nakdi yardımlara devam ederken ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar 200 binin üzerinde gıda ve kıyafet desteği verildi. Şu ana kadar getirilen 400 konteynerden 146’sı kuruldu. Kızılay günde ortalama 17 bin vatandaşa sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Türkiye’nin her yerinden ayni ve nakdi yardımların yağdığı bölgede, belediye personeli haricinde, aralarında çocukların da olduğu günde 300’e yakın gönüllü bölgede görev alıyor. Gönüllüler 4 merkezde tüm koli ve paketleri ihtiyaç durumuna göre yeniden düzenliyor ve yangınzedelere ulaştırıyor. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Yangın Dayanışma Merkezi’nde gönüllü görev alan çocukları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kendileri küçük ama yürekleri büyük olan çocuklarımızın duyarlılıkları gözlerimizi yaşartıyor” notunu düştü.

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