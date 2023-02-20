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Hasar tespiti: Depremler 20 bin 662 binayı yıktı

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#Hasar Tespit#Deprem#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Hasar tespiti: Depremler 20 bin 662 binayı yıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 07:00

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, dün itibarıyla yapılan hasar tespit çalışmalarında, 830 bin 783 binadaki 3 milyon 273 bin 605 bağımsız birimde incelemede bulundu.

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Hasar tespit çalışmalarında:

- 105 bin 794 binadaki 384 bin 545 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

- 24 bin 464 binadaki 133 bin 575 bağımsız birimin orta hasarlı, 205 bin 86 binadaki 1 milyon 91 bin 720 bağımsız birimin az hasarlı, 407 bin 786 binadaki 1 milyon 409 bin 654 bağımsız birimin hasarsız olduğu saptandı.

- 87 bin 653 binadaki 254 bin 111 bağımsız birime ise girilemediği için tespit yapılamadı.

- Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da toplamda 20 bin 662 binadaki 71 bin 52 bağımsız bölümün yıkıldığı tespit edildi.

- Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20’nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bin 328 uzman ekibi ile deprem bölgesinde çalışıyor. m DHA

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#Hasar Tespit#Deprem#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

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