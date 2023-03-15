Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hasar milyarlarca dolar

Güncelleme Tarihi:

#Deprem Bölgesi#Hasar#Avrupa Birliği Bağışçılar Konferansı
Hasar milyarlarca dolar
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:00

Art arda yaşanan depremler, 48 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Şimdi Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, büyük bir ekonomik hasarla da karşı karşıya.

Haberin Devamı

20 Mart’ta Brüksel’de düzenlenecek Avrupa Birliği Bağışçılar Konferansı’nda uluslararası kuruluşlar Türkiye’ye bu yaraların sarılması için maddi destek toplayacak. Bu toplantı öncesinde Ankara’da hasar tespit ve yıkımın maddi boyutunun belirlenmesi için hummalı bir çalışma sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği, Dünya Bankası ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı’nın aralarında bulunduğu uluslararası kuruluşlar yıkımın ve ekonomik kayıpların fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Milyarlarca dolarlık bir tablo şimdiden rapora yansıdı. Hürriyet’in ulaştığı kaynaklar Bağışçılar Konferansı’nda toplanacak paranın proje bazlı yerel yönetimler ve kamu kurumlarınca kullanılacağını belirtti. Elde edilecek para bu kurumlar ile Türkiye arasında uzlaşılan alanlarda değerlendirilecek.

Haberin Devamı

BUGÜNE KADARKİ hasar TESPİTLERİ

- Birleşmiş Milletler: 100 milyar dolar

- Dünya Bankası: Şimdilik 34 milyar dolar, ancak bunun iki katına ulaşacak

- TÜRKONFED: 84.1 milyar dolar

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem Bölgesi#Hasar#Avrupa Birliği Bağışçılar Konferansı

BAKMADAN GEÇME!

Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi
Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once