Hasar milyarlarca dolar

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20 Mart’ta Brüksel’de düzenlenecek Avrupa Birliği Bağışçılar Konferansı’nda uluslararası kuruluşlar Türkiye’ye bu yaraların sarılması için maddi destek toplayacak. Bu toplantı öncesinde Ankara’da hasar tespit ve yıkımın maddi boyutunun belirlenmesi için hummalı bir çalışma sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği, Dünya Bankası ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı’nın aralarında bulunduğu uluslararası kuruluşlar yıkımın ve ekonomik kayıpların fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Milyarlarca dolarlık bir tablo şimdiden rapora yansıdı. Hürriyet’in ulaştığı kaynaklar Bağışçılar Konferansı’nda toplanacak paranın proje bazlı yerel yönetimler ve kamu kurumlarınca kullanılacağını belirtti. Elde edilecek para bu kurumlar ile Türkiye arasında uzlaşılan alanlarda değerlendirilecek.

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BUGÜNE KADARKİ hasar TESPİTLERİ

- Birleşmiş Milletler: 100 milyar dolar

- Dünya Bankası: Şimdilik 34 milyar dolar, ancak bunun iki katına ulaşacak

- TÜRKONFED: 84.1 milyar dolar