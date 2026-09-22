×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hasar kavgası cinayetle bitti: Adana'da 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Yaşar Akman#Murat Buşayi#Fahrettin Turgay
Hasar kavgası cinayetle bitti: Adanada 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 10:43

Adana, Seyhan ilçesinde 8 çocuk babası Yaşar Akman’ı sırtından vurarak öldüren şüpheliler polis operasyonuyla yakalandı. Cinayetin altından, tarafların 5 ay önce karıştığı trafik kazasında otomobillerdeki hasarın ödenmesi konusunda yaşadığı anlaşmazlık çıktı. İfadesinde "Öldürme amacım yoktu" diyen tetikçi ile diğer şüpheli mahkemece tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, 15 Eylül'de saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli Murat Buşayi ile Fahrettin Turgay, husumetli oldukları Yaşar Akman ile karşılaşınca tartışma çıktı.

Hasar kavgası cinayetle bitti: Adanada 2 şüpheli tutuklandı

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Buşayi, 8 çocuk babası Yaşar Akman'ı tabancayla sırtından vurdu. Akman kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Akman, kurtarılamadı. Otopsisinin ardından yakınları tarafından alınan Akman'ın cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hasar kavgası cinayetle bitti: Adanada 2 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

SAKLANDIKLARI ADRESTE YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Tarafların yaklaşık 5 ay önce trafik kazasına karıştıkları, otomobillerinde meydana gelen hasarın karşılanması konusunda anlaşmazlık yaşadığı ortaya çıktı. Bu nedenle taraflar arasında husumet başladığı belirtildi. Turgay'ın, yanındaki Murat Buşayi ile birlikte olay günü Akman'ın yanında gittiği anlaşıldı. Polis, saklandıkları adrese yapılan baskında şüphelileri gözaltına aldı.

Hasar kavgası cinayetle bitti: Adanada 2 şüpheli tutuklandı

'ÖLDÜRME AMACIM YOKTU'

Emniyete götürülen şüphelilerden Buşayi, ifadesinde, "Ayağına ateş etmek istedim ancak sırtından vuruldu. Öldürme amacım yoktu" dedi. Fahrettin Turgay ise olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Buşayi ile Fahrettin Turgay, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

 

Hasar kavgası cinayetle bitti: Adanada 2 şüpheli tutuklandı

Gözden KaçmasınAdıyaman’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle duvardan düşen Havva, hayatını kaybettiAdıyaman’da yürek yakan kaza: Bisikletiyle duvardan düşen Havva, hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yaşar Akman#Murat Buşayi#Fahrettin Turgay

BAKMADAN GEÇME!