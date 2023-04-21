Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hasar gören binalar ve enkaz alanlarında polis bayramda da nöbette

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Enkaz#Ağır Hasarlı Bina
Hasar gören binalar ve enkaz alanlarında polis bayramda da nöbette
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 11:49

Diyarbakır'da, depremler nedeniyle 1'i boş 7 bina yıkılırken, birçok binada ağır ve orta hasar oluştu. Enkaz kaldırma çalışması süren alanlarda hem yaya hem de motosikletle devriye görevi yürüten polis ekiplerinin 24 saatlik nöbeti Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının ardından kentte acil yıkımına karar verilen 15 bina ile 6 minare kontrollü olarak yıkıldı. Çoğu Bağlar ilçesinde bulunan ağır ve orta hasarlı binalar, polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nün motosikletli yunus timlerinin de destek verdiği alanlarda, 24 saat esasına göre nöbet tutuluyor. Hem yaya hem de motosikletli timlerin gerçekleştirdiği kontrollerde, halk, riskli binalara yaklaştırılmıyor.

Haberin Devamı

Yenişehir ilçesinde 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nde de nöbete devam eden ekipler, enkaz kaldırma çalışmalarında çıkarılan ziynet ve diğer değerli eşyaları, kamerayla kayıt altına alıp tutanakla polis merkezine teslim ediyor. Ardından, eşyalar, ulaşılan sahiplerine yine tutanakla teslim ediliyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Enkaz#Ağır Hasarlı Bina

BAKMADAN GEÇME!

Cilt kanseri neden erkekler için daha ölümcül ‘Özellikle partneri olmayanlar risk altında’

Cilt kanseri neden erkekler için daha ölümcül? ‘Özellikle partneri olmayanlar risk altında!’

#Melanom
Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı Tüketirken nelere dikkat edilmeli

Hem enerji veriyor hem içeriği zengin: SÜPER BESİNLER | Hangisi neye faydalı? Tüketirken nelere dikkat edilmeli?

#Sağlık
Her şey üç buçuk dakika içinde oldu... Hareket etmeye çalıştım ama olmadı; o an anladım ki belimden yukarısı bir su aygırının boğazındaydı

Her şey üç buçuk dakika içinde oldu... 'Hareket etmeye çalıştım ama olmadı; o an anladım ki belimden yukarısı bir su aygırının boğazındaydı'

#Paul Templer