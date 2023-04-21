Hasar gören binalar ve enkaz alanlarında polis bayramda da nöbette

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasındaki Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının ardından kentte acil yıkımına karar verilen 15 bina ile 6 minare kontrollü olarak yıkıldı. Çoğu Bağlar ilçesinde bulunan ağır ve orta hasarlı binalar, polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nün motosikletli yunus timlerinin de destek verdiği alanlarda, 24 saat esasına göre nöbet tutuluyor. Hem yaya hem de motosikletli timlerin gerçekleştirdiği kontrollerde, halk, riskli binalara yaklaştırılmıyor.

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Yenişehir ilçesinde 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi'nde de nöbete devam eden ekipler, enkaz kaldırma çalışmalarında çıkarılan ziynet ve diğer değerli eşyaları, kamerayla kayıt altına alıp tutanakla polis merkezine teslim ediyor. Ardından, eşyalar, ulaşılan sahiplerine yine tutanakla teslim ediliyor