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Hasar 100 bin lira! Tavanı deldi yağ döktü... Zorba dükkan sahibi 

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fatih#Kira
Hasar 100 bin lira Tavanı deldi yağ döktü... Zorba dükkan sahibi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

İstanbul Fatih’te tekstil mağazası işleten Guiaunai Roustamova mülk sahibiyle kiraya zam talebi nedeniyle yaklaşık 1 buçuk senedir sorun yaşıyor.

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Roustamova'nın iddiasına göre; mülk sahibi M.Ş. haziran ayında 5 bin lira olan kira bedelini 6 bin dolar yani güncel dolar kur değeriyle yaklaşık 112 bin liraya yükseltmek istedi. M.Ş., bu kira artışını karşılayamayacağını belirten Guiaunai Roustamova'yı dükkândan çıkarabilmek için çeşitli yollar denedi. Temmuz ayında ortak kullandıkları elektriği keserek dükkânın satış yapmasını engelledi. Roustamova dükkânı aydınlatmak için akü kullanmaya başladı.

KİRACI ŞİKÂYETÇİ OLDU

Eylül ayında ise mülk sahibi kendisine ait olan üst katın zeminini delerek mağazanın tavanında delikler açtı. Dükkâna müşteri gelmesin diye bu deliklerden aşağıya sarmısaklı su, yağ ve çamaşır suyu dökmeye başladı. Bu nedenle mağazada hasar oluştu, kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Guiaunai Roustamova yaklaşık 100 bin lira zarara uğradı. Guiaunai Roustamova mülk sahibinden şikâyetçi oldu.

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Mülk sahibi M.Ş. ise söylenen kira bedeli isteğinin doğru olmadığını, mağazanın üst katında tadilat yapıldığından dolayı alt kata su aktığını belirtti. Hakaret ve küfürlere maruz kaldığını söyleyen Guiaunai Roustamova, “Eylül ayından beri çok büyük mağduriyet yaşıyorum. Çalışamaz hale geldik" dedi.

 

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#İstanbul#Fatih#Kira

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