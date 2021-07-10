Hasanpaşa Gazhanesi nerede? Gazhane nedir, ne işe yarar?

Hasanpaşa Gazhanesi, sadece Kadıköy’ün değil, İstanbul’un önemli endüstri yapılarından birisidir. Anadolu Yakası’nın en eski sanayi tesislerinden biri olarak, Osmanlı endüstriyel mirasının erken örneklerinden. 1800’lü yıllarda Anadolu Yakası’nda ortaya çıkan gaz talebini karşılamak üzere Hasanpaşa’da yeni bir gazhane daha yapılması kararlaştırıldı.

Gazhanenin işletme imtiyazı, 1 Ağustos 1891’de 50 yıl için Parisli bir sanayici olan mühendis Charles George’a verildi. 1892’de hizmete giren Hasanpaşa Gazhanesi’nin işletme sözleşmesi 1924’te 50 yıl için yenilendi. Kadıköy-Üsküdar ve Anadolu Yakası Havagazı şirketi, 1926’da Yedikule Gazhanesi’ni de satın aldı. Bu şirket daha sonra işletme imtiyazlarını ve tesislerini 1931’de İstanbul Elektrik Şirketi’ne sattı. Ancak İstanbul Elektrik Şirketi’nin millileştirilmesinin ardından havagazı şirketi ayrılarak 1937-1944 arasında faaliyetlerine müstakil olarak devam etti. Ancak zarar eden bu şirket, devlet tarafından satın alındı ve 1945’te İstanbul Belediyesi Elektrik Tramvay Tünel İdaresi’ne (İETT) bağlandı.

Gazhane’ye zaman içinde yeni fırınlar eklendi. Böylelikle o yıllar için Anadolu Yakası gaz ihtiyacının üzerinde bir üretim rakamına ulaşıldı ve önemli bir kömür tasarrufu sağlandı. Ancak sonraları talep azalması nedeniyle Gazhane 13 Haziran 1993’de faaliyetine son verdi.

HASANPAŞA GAZHANESİ NEREDE?

Hasanpaşa Gazhanesi Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunuyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara