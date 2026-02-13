Hasankeyfâ€™te yeni dÃ¶nem Bakan Ersoy sahada inceledi

Haberin DevamÄ±

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, medeniyetlerin izlerini taÅŸÄ±yan Hasankeyfâ€™te yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde inceledi. Binlerce yÄ±llÄ±k tarihÃ® dokusuyla Ã¶ne Ã§Ä±kan bÃ¶lgeyi Batman programÄ± kapsamÄ±nda ziyaret eden Ersoyâ€™a Batman Valisi Ekrem Canalp de eÅŸlik etti.

Ersoyâ€™a, Ã¶ren yerine geÃ§meden Ã¶nce Hasankeyf hakkÄ±nda Vali Canalp tarafÄ±ndan kapsamlÄ± bir brifing verildi. Ziyaret kapsamÄ±nda Bakan Ersoy, Hasankeyfâ€™e tekne ile geÃ§erek alanÄ± farklÄ± bir perspektiften gÃ¶zlemledi.

Devam eden projeler hakkÄ±nda yetkililerden bilgi alan Ersoy, Arkeopark ve KÃ¼ltÃ¼r Parkâ€“MÃ¼ze AlanÄ± projeleri ile kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sahada gÃ¶zlemledi. Ã–ren yerinde hazÄ±rlanan foto bloklar Ã¼zerinden yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n aÅŸamalarÄ± ve planlanan uygulamalar hakkÄ±nda detaylÄ± sunum gerÃ§ekleÅŸtirildi.

ARKEOPARK VE Ã–REN YERÄ°NDE YENÄ° AÅžAMA

Hasankeyf Ã–ren Yeri, yapÄ±m iÅŸlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Arkeopark alanÄ± hariÃ§ yeniden ziyarete aÃ§Ä±ldÄ±. Arkeopark ve Åžaab Vadisiâ€™ndeki yapÄ±m iÅŸlerinin devrine iliÅŸkin protokol de imzalandÄ±. AlanÄ±n yÃ¶netim ve uygulama sÃ¼reÃ§leri BakanlÄ±k koordinasyonunda sÃ¼rÃ¼yor.

GeleceÄŸe Miras Projesi kapsamÄ±nda kazÄ± ve basit onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken baraj suyundan etkilenen kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±klarÄ± ise Hasankeyfâ€™te oluÅŸturulan Arkeopark alanÄ±nda sergilenecek. Ziyaret boyunca hem mevcut uygulamalar hem de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde atÄ±lacak adÄ±mlar deÄŸerlendirilirken, Hasankeyfâ€™in kÃ¼ltÃ¼r turizmi aÃ§Ä±sÄ±ndan daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir cazibe merkezi haline getirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼receÄŸi vurgulandÄ±.

BAKAN ERSOY SASON'DA VATANDAÅžLARLA BÄ°R ARAYA GELDÄ°

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy, Batman temaslarÄ± kapsamÄ±nda Sason Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ziyaret etti. Ersoy, ziyaret sÄ±rasÄ±nda Sason Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°rfan Demir'den ilÃ§eye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi aldÄ±.

ArdÄ±ndan ilÃ§e merkezinde esnafÄ± ziyaret eden Bakan Ersoy, Ã§arÅŸÄ±da tek tek iÅŸ yerlerini gezdi. Ersoy, esnafa hayÄ±rlÄ± iÅŸler temennisinde bulunarak talep ve Ã¶nerileri dinledi. Ziyaret sÄ±rasÄ±nda vatandaÅŸlarla da bir araya gelen Ersoy, ilÃ§edeki ekonomik ve sosyal hayata iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

EsnafÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerinin yerel kalkÄ±nma aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ersoy, kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n sahadaki yansÄ±malarÄ±nÄ± doÄŸrudan gÃ¶rmekten memnuniyet duyduÄŸunu ifade etti. Program kapsamÄ±nda bir kahvehaneye de uÄŸrayan Ersoy, burada vatandaÅŸlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerÃ§ekleÅŸen buluÅŸmada, gÃ¼nlÃ¼k yaÅŸamdan ilÃ§e ihtiyaÃ§larÄ±na kadar farklÄ± baÅŸlÄ±klarda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu.

