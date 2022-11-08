Hasankeyf-Gercüş tüneli açıldı... Erdoğan: Dünyanın gündeminde kriz varken, biz gözümüzü fırsatlara dikiyoruz

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Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sevgili Hasankeyfliler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Hasankeyfimize kazandırdığımız tünelin ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyorum.

Sinsi kampanyalara rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Yerleşim yerlerimizi yeniden inşa ettik. Planlanan 39,4 kilometrelik yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır.

Batman'ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacaktır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tüm ilçeleriyle Batman'ı ülkemizin önde gelen ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz. Ülkemize asırlık eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Medeniyetin, tarihin, kültürün şehri Batman'ın sanayisi, tarımıyla önündeki fırsatı kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemizin tamamını kalkındırarak Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alması için çalışıyoruz. Türkiye'nin eksiklerini 20 yılda ikmal ederken çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kapatıp yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz.

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"BATMAN ÇOK BEDEL ÖDEDİ"

Bu güzel metro ile tünelle ve önündeki viyadükle bu güzel şehirlerimize bağlantıları kuruyoruz. Gerek Bakanıma gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı yapmış olmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Geçmişte bu kutlu yürüyüşün önü pek çok yöntemle kesilmek istenmişti. Batman çok bedel ödedi, Mardin çok bedel ödedi ve bu bedelleri artık ödemekten terörle verdiğimiz mücadele ile bitirdik.

"DÜNYANIN GÜNDEMİNDE KRİZ VARKEN BİZ GÖZÜMÜZÜ BÜYÜMEYE DİKİYORUZ"

Elbette son 20 yılda ülkemizi demokrasi rayından çıkarıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı. Kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini boşa çıkardık. Dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz, biz büyümeyi konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde kriz varken biz gözümüzü büyümeye dikiyoruz. Biz dostlarımızla giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz. Ülkemizi hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız.

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Küresel krizin etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza çok daha büyük kazanımlar sağlayacak projeler var. Somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız. Geriye doğru bakıp nereden nereye geldiğimizi daha iyi göreceğiz.



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Atalarımızın sabırla koruk helva olur sözüyle uygun şekilde umutla işimize bakacak, vizyonlarımızın altını dolduracağız. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla...