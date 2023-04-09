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Hasan Özkan son yolculuğuna uğurlandı

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#Hasan Özkan#Bülent Nur Özkan#İstanbul
Hasan Özkan son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 17:13

Demirören Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Bülent Nur Özkan'ın babası Hasan Özkan, son yolculuğuna uğurlandı.

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Demirören Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Bülent Nur Özkan'ın babası Hasan Özkan (90) önceki gün kalp rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybetti. Hasan Özkan için Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde tören düzenlendi.

Hasan Özkan son yolculuğuna uğurlandı

Törene Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Hasan Özkan'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Törende Bülent Nur Özkan taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hasan Özkan'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hasan Özkan son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Hasan Özkan#Bülent Nur Özkan#İstanbul

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