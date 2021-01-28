Hasan Kiraz olayında son dakika: 2 kişi daha gözaltına alındı - Yengesi Merve Kiraz canlı yayında sinir krizi geçirdi

Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı. Müge Anlı’nın ilk şüphelendiği durum, geçirdiği trafik kazası sonucu kısmi felç geçiren Hazan Kiraz hem mental hem de fiziksel sorunlar yaşıyordu.

Beyninde oluşan ödem nedeni ile devamlı ilaç kullanan Hasan Kiraz’ın istemsiz davranışlarda bulunması nedeniyle başına bir şey gelmiş olabileceğiydi. Ancak Hasan Kiraz’ın abisinin ifadeleri farklı iddiaları beraberinde getirdi.

Hasan Kiraz’a trafik kazası dolayısıyla sigortadan 231 bin yatırıldığı ancak bu paranın kullanıldığı ortaya çıktı. Hüseyin Kiraz, kendilerine sigorta parasının yatırılmasında yardımcı olan Niyazi Demiröz’e 20 bin TL verdiğini anlattı. Kardeşinin hesabından yasa dışı para çekerek kullanan Hüseyin Kiraz, daha sonra hesaba giriş yapamadığını söyledi. Abinin açıklaması ardından Niyazi Demiröz ile ilgili birçok iddia daha gündeme geldi.



GÖZALTINA ALINDI

Niyazi Demiröz'ün de yer aldığı 13 kişilik suç şebekesi gözaltına alındı. Telefon görüşmelerinde Demiröz'ün Hasan Kiraz'ın kaybından da bahsettiği öğrenildi. Kardeşinin kaybını bildirmeden 20 bin lirayı çeken abi Hüseyin Kiraz da Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Ailenin diğer üyeleri baba ve yenge Merve Kiraz için de gözaltı kararı çıktı.

YENGESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hasan Kiraz'ın kaybının arkasında bu şebekenin olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor. Müge Anlı canlı yayın stüdyosuna gelen polis ekiplerine direnen Merve Kiraz sinir krizi geçirdi. Yaşanan bu gelişme ardından yayın kesildi.