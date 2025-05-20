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Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ndeki ahlak şurası sona erdi: Gazze vurgusu

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#Hasan Kalyoncu Üniversitesi#6. Ahlak Şurası#Sonuç Bildirgesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki ahlak şurası sona erdi: Gazze vurgusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 14:18

İslam Düşünce Enstitüsü, Türkiye Yazarlar Birliği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle üç gün süren 6. Ahlak Şurası tamamlandı.

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İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında şuranın 13 maddelik sonuç bildirgesini açıkladı.

Görmez, çağın ahlâk ve anlam krizlerinin teşhis edilmeye çalışıldığı şûrada, çağın meydan okumaları karşısında ahlâk ve dinin birbirinden koparılmadan gösterebilecekleri cevap gücü tespit edilmeye çalışıldığını belirtti. Görmez, "Şûrada özellikle fıtratından uzaklaşan insan; dinden ve hayattan kopmak suretiyle sadece akademik bir söylem alanına hapsolan ahlâk; cinsiyetsizleştirme projeleri, ahlâktan kopan uluslararası siyaset; sadece kârı düşünerek kendisini yapılandıran ekonomik anlayış; haz, konfor ve tüketim sarmalına sıkıştırılan toplum; herhangi ahlâkî bir değer üretemeyen mekân ile her geçen gün çözülmeye yüz tutan aile meseleleri derinlemesine ele alındı." dedi.

GAZZE VURGUSU

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Sonuç bildirgesinde ayrıca, 'Dijital ekran uygarlığında görsel idrakin egemenliğinin insanı ne tür bir idrak ölümüyle karşı karşıya bıraktığı, görme biçimlerini nasıl değiştirdiği, bilgi ve düşünce toplumunu bir görüntü ve gösteriş toplumuna nasıl dönüştürdüğü soruları üzerinde durulmuş ve İslâm’ın sunduğu hayâ ahlâkıyla yeni bir dirilişin imkanları ele alınmıştır. Bu meseleleri konuşmaya başlamak için, öncelikle iki yıla yakındır bütün insanlığın en büyük ahlâk ve vicdan imtihanına tabi tutulduğu Gazze üzerinden kendisini muhasebeye çekmesi gerektiği vurgulanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki ahlak şurası sona erdi: Gazze vurgusu

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#Hasan Kalyoncu Üniversitesi#6. Ahlak Şurası#Sonuç Bildirgesi

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