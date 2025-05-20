Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ndeki ahlak şurası sona erdi: Gazze vurgusu

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İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında şuranın 13 maddelik sonuç bildirgesini açıkladı.

Görmez, çağın ahlâk ve anlam krizlerinin teşhis edilmeye çalışıldığı şûrada, çağın meydan okumaları karşısında ahlâk ve dinin birbirinden koparılmadan gösterebilecekleri cevap gücü tespit edilmeye çalışıldığını belirtti. Görmez, "Şûrada özellikle fıtratından uzaklaşan insan; dinden ve hayattan kopmak suretiyle sadece akademik bir söylem alanına hapsolan ahlâk; cinsiyetsizleştirme projeleri, ahlâktan kopan uluslararası siyaset; sadece kârı düşünerek kendisini yapılandıran ekonomik anlayış; haz, konfor ve tüketim sarmalına sıkıştırılan toplum; herhangi ahlâkî bir değer üretemeyen mekân ile her geçen gün çözülmeye yüz tutan aile meseleleri derinlemesine ele alındı." dedi.

GAZZE VURGUSU

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Sonuç bildirgesinde ayrıca, 'Dijital ekran uygarlığında görsel idrakin egemenliğinin insanı ne tür bir idrak ölümüyle karşı karşıya bıraktığı, görme biçimlerini nasıl değiştirdiği, bilgi ve düşünce toplumunu bir görüntü ve gösteriş toplumuna nasıl dönüştürdüğü soruları üzerinde durulmuş ve İslâm’ın sunduğu hayâ ahlâkıyla yeni bir dirilişin imkanları ele alınmıştır. Bu meseleleri konuşmaya başlamak için, öncelikle iki yıla yakındır bütün insanlığın en büyük ahlâk ve vicdan imtihanına tabi tutulduğu Gazze üzerinden kendisini muhasebeye çekmesi gerektiği vurgulanmıştır.' ifadeleri kullanıldı.