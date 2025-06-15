Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet sevinci

Haberin Devamı

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu, eski bakanlar Lütfi Elvan, Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ile protokol üyeleri de katıldı. Bin 657 öğrencinin kep attığı törende, ilk üçe girenlerin başarı belgeleri ve ödülleri Yılmaz ve Kalyoncu tarafından verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

“TÜBİTAK’ın Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin vakıf üniversiteleri arasında ilk 8’de yer alma başarısı girişimcilik kültürünün üniversitede ne derece güçlü olduğunu ortaya koymaktadır. URAP Türkiye sıralamasında bir yılda 7 basamak birden yükselmesi, bilimsel üretim kapasitesinin artışını yansıtan bir diğer önemli gelişmedir. Ancak asıl altını çizmemiz gereken husus üniversitenin fikri ürünü değere dönüştürme kabiliyetidir.”

Haberin Devamı

CEMAL KALYONCU: 17 YILDA 20 BİN MEZUN

Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Cemal Kalyoncu:

“Ne mutlu ki şu ana kadar 20 bine yakın mezun verdik. 17 yıla büyük başarılar sığdırdık. 30 bin öğrencimize eğitim bursu verdik; öğrenci yurdu, kreş ve anaokulu açtık. Öğrenci memnuniyeti, mezun istihdamı ve bursluluk oranlarında ilk 10’a giren üniversitemiz var.”