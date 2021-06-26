Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde 2021 mezunları kep attı

Törene Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri de katıldı. 1554 öğrencinin diploma aldığı törende HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli mezun olan öğrencilere hitaben birer konuşma yaptılar. HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu, 2010 yılında eğitime başlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin evrensel yüksek öğrenim standartları, akademik kadrosu ve altyapısıyla dünyanın önde gelen üniversiteleriyle rekabet eder hale geldiğini belirterek, “HKÜ bugüne kadar 13.483 mezun verdi. Mezunlarımızın tamamına yakını bugün Türkiye’nin dört bir yanında farklı alanlarda başarılara imza atıyor. Hem özel kurumların hem de devlet kurumlarının çeşitli araştırmalarına göre HKÜ mezunları en hızlı iş bulan ve en yüksek ücretle istihdam edilen mezunlar sıralamasında ilk 10 içinde yer alıyor” dedi. Kalyoncu öğrencilere “Hayaller kurun ve onları gerçekleştirmek için var gücünüzle çalışın” diye seslendi.

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