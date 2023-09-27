Hasan hoca’ya Berlin’de ödül

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Berlin Eğitim Senatosu, eğitmen-antrenör Hasan Çil’i Avrupa okulları arasında gerçekleşen İki Dilli Avrupa Okulları Futbol Turnuvası’nın organizasyonu ve yürütülmesindeki çalışmaları nedeniyle başarı sertifikası verdi. Daha önce de Berlin Türk Spor Merkezi tarafından onore edilen Hasan Çil, 2020 yılında Aziz Nesin Futbol Takımı’nı tarihi bir başarıya taşıyarak Berlin Şampiyonluğu’nu kazandırmıştı. Çil, “Bu ödül beni çok mutlu etti. Gençlerimizin başarısı için çalışmaya devam edeceğim” dedi.