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Hasan hoca’ya Berlin’de ödül

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#Berlin Eğitim Senatosu#Hasan Çil#Avrupa
Hasan hoca’ya Berlin’de ödül
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 07:00

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türkçe ve Almanca eğitim veren tek iki dilli okul olan Aziz Nesin İlkokulu’nun spor eğitmenlerinden antrenör Hasan Çil, çocuklara yönelik başarılı çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

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Berlin Eğitim Senatosu, eğitmen-antrenör Hasan Çil’i Avrupa okulları arasında gerçekleşen İki Dilli Avrupa Okulları Futbol Turnuvası’nın organizasyonu ve yürütülmesindeki çalışmaları nedeniyle başarı sertifikası verdi. Daha önce de Berlin Türk Spor Merkezi tarafından onore edilen Hasan Çil, 2020 yılında Aziz Nesin Futbol Takımı’nı tarihi bir başarıya taşıyarak Berlin Şampiyonluğu’nu kazandırmıştı. Çil, “Bu ödül beni çok mutlu etti. Gençlerimizin başarısı için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

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#Berlin Eğitim Senatosu#Hasan Çil#Avrupa

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