Hasan Heybetli, İzmir'de koğuşunda ölü bulundu

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Hasan Heybetli, gasp, adam yaralama ve haraç gibi suçlardan defalarca cezaevine girdi. Türkiye kamuoyu Heybetli'yi, sanatçı Muazzez Abacı ile evliliğinden tanıdı. Çift, 1979 yılında nişanlanıp 1980'de evlendi. Bu evlilik 1983'te sona erdi. 1989'da yeniden evlenen çift, 1993 yılında tekrar boşandı. 2009 yılında İstanbul-Şişli'deki Polat Rezidans'ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit'in öldürülmesiyle ilgili yargılanan Heybetli, 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle tutuklanan Heybetli, cezasını Çeşme ve İzmir'deki cezaevlerinde geçirdi.

Heybetli, dün saat 19.00 sıralarında, İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı, cezaevinde incelemelerde bulundu. Heybetli'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Heybetli, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

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Hasan Heybetli'nin cenazesinin, İstanbul'a götürüleceği belirtildi.