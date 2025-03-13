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Hasan Heybetli, İzmir'de koğuşunda ölü bulundu

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#Hasan Heybetli#Cezaevi#Vefat
Hasan Heybetli, İzmirde koğuşunda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 10:57

İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, sanatçı Muazzez Abacı'nın eski eşi Hasan Heybetli (75), hayatını kaybetti.

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Hasan Heybetli, gasp, adam yaralama ve haraç gibi suçlardan defalarca cezaevine girdi. Türkiye kamuoyu Heybetli'yi, sanatçı Muazzez Abacı ile evliliğinden tanıdı. Çift, 1979 yılında nişanlanıp 1980'de evlendi. Bu evlilik 1983'te sona erdi. 1989'da yeniden evlenen çift, 1993 yılında tekrar boşandı. 2009 yılında İstanbul-Şişli'deki Polat Rezidans'ta döviz büfesi sahibi Fatih Edremit'in öldürülmesiyle ilgili yargılanan Heybetli, 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl, 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararının kesinleşmesiyle tutuklanan Heybetli, cezasını Çeşme ve İzmir'deki cezaevlerinde geçirdi.

Heybetli, dün saat 19.00 sıralarında, İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Heybetli'nin ölümü üzerine nöbetçi savcı, cezaevinde incelemelerde bulundu. Heybetli'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Heybetli, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

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Hasan Heybetli, İzmirde koğuşunda ölü bulundu

Hasan Heybetli'nin cenazesinin, İstanbul'a götürüleceği belirtildi.

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#Hasan Heybetli#Cezaevi#Vefat

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