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Hasan Doğan’ın acı günü: Babaya son veda

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#Cumhurbaşkanlığı#Hasan Doğan#Osman Doğan
Hasan Doğan’ın acı günü: Babaya son veda
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 07:00

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan’ın babası Osman Doğan son yolculuğuna uğurlandı.

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Tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden Osman Doğan’ın cenaze namazı dün Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde kılındı. Cenaze namazının ardından Doğan’ın naaşı Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Yukarı Çanlı köyünde toprağa verildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eski TBMM başkanlarından Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Fuat Oktay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Osman Doğan’ın yakınları katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

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Hasan Doğan’ın acı günü: Babaya son veda

ÖZEL VE AKŞENER ÇELENK GÖNDERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de cenazeye çelenk gönderdi.

 

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#Cumhurbaşkanlığı#Hasan Doğan#Osman Doğan

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