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Hasan Dağı'nda mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı

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#Aksaray #Hasan Dağı#Dağcı
Hasan Dağında mahsur kalan 2 dağcı kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 11:25

Aksaray'da tırmandıkları Hasan Dağı'nda yönlerini şaşırıp mahsur kalan Hırvatistan uyruklu 2 kadın dağcı, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

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Hırvatistan'dan Aksaray'a gelen psikolog İva Stasow (47) ile bilgisayar programcısı Zlata Agic (41), dün sabah saatlerinde kaldıkları otelden çıkıp, Hasan Dağı'na tırmanmaya gitti. Kadın dağcılar, akşam dönmeyince otel yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve AFAD ekipleri, arama yaptığı sırada çobanların dağda ışık gördüğünü söyledi. Işığın görüldüğü yöne doğru giden ekipler, saat 22.00 sıralarında 2 dağcıya ulaştı.

Hava karardığı için yönlerini kaybettikleri anlaşılan Stasow ve Agic, kurtarılıp otele getirildi.

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#Aksaray#Hasan Dağı#Dağcı

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