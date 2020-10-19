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Haber Giriş: 19.10.2020 - 17:52 | Son Güncelleme:

Hasan Can Kaya kimdir nereli kaç yaşında?

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Hasan Can Kaya kimdir nereli kaç yaşında?
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Hasan Can Kaya, Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ile dikkat çekmeye devam ediyor. Talk Show yayınları ile izleyici karşısına çıkan Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' isimli programla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Hasan Can Kaya kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989 İstanbul Güngören doğumludur. Yaptığı şakalar nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya, liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi.

Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı. Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi.

Hasan Can Kaya “1 Erkek 1 Kadın” dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş’ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi.

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