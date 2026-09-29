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Hasan Arat’tan itibar davası

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#Hasan Arat#Beşiktaş Jimnastik Kulübü#İtibar Davası
Hasan Arat’tan itibar davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 07:00

BEŞİKTAŞ Jimnastik Kulübü’nün 35’inci başkanı, işinsanı ve eski milli basketbolcu Hasan Arat, yöneticilik yaptığı 2024 - 2025 sezonunda olumsuz sonuçlar alınmasıyla ilgili birçok kişi ve sosyal medya platformlarında linç operasyonlarına maruz kaldı.

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İddiaya göre Armağan Uslu, 30 Aralık 2024 günü cep telefonunun WhatsApp uygulamasından Hasan Arat’a, “Beşiktaşımızı rezil ettin, hayallerimizi çaldın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Yalancı, dolandırıcı biri olarak tarihe geçtin. Ama sen Yarabbi şükür dersin. Kızıma çok küfür ettirdin. Yalan dolan birisin artık Beşiktaş’tan gidemezsin. Beşiktaş’tan götürdüğün paralarla Londra’daki evinde inşallah gün yüzü göremezsin. Beşiktaş haini, yalancı” şeklinde mesaj gönderdi.

İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞ

Hasan Arat da, kendisini hırsızlıkla suçlayan, ağır hakaretler ve beddualar eden Armağan Uslu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın ön ödeme önerisini kabul eden Armağan Uslu, adli para cezası ödedi. Armağan Uslu’nun ön ödeme yaparak cezasını kabul ettiğini öne süren Arat, bu defa kişilik haklarına ağır saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Armağan Uslu’nun kötü niyetli eylemleri ve bedduaları nedeniyle Hasan Arat’ın ani sağlık sorunları yaşadığının belirtildiği dava dilekçesinde, “Müvekkil, sağlık durumunun kötüye gitmesi sebebiyle doktorunun kesin talimatıyla Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştır. Müvekkilin 47 yıllık meslek hayatını, toplum içerisindeki itibarını, sosyal ve iş çevresini zedeleyen Armağan Uslu, maddi ve manevi olarak telafisi mümkün olmayan büyük kayıplar yaşamasına neden olmuştur. Bu sebeple müvekkil için 500 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte Armağan Uslu’dan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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#Hasan Arat#Beşiktaş Jimnastik Kulübü#İtibar Davası

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