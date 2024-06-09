Harvard’lı Profesör: Yaşargil dünyanın hocası

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Akademide dünyanın çeşitli yerlerinden başarılı genç beyin cerrahisi asistanlarına da burs verilerek eğitim almaları sağlanacak. Akademinin ilk toplantısında konuşan Prof. Dr. Uğur Türe, 36 ülkeden 218 konuşmacının geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil de “24 saat yetmez daha çok çalışacaksınız ve 1-2 yıl değil, bütün ömrünüzü vakfedeceksiniz. İyi bir mikronöroşirürjiyen bu şekilde olabilirsiniz. İnsan beyni ile hayvan beyni farklıdır, insan beyninin anatomisini öğrenmek gerekir” dedi. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Yaşargil Mikronöroşirürji Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ossama Al-Mefty şunları söyledi: “Dünyanın en iyi beyin cerrahları Türkiye’de ve bu bir tesadüf değil. Beyin cerrahisinde karanlık dönemden bugüne geçiş dünyanın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Yaşargil önderliğinde oldu. Yaşargil sadece bizim değil tüm dünyadaki beyin cerrahlarının hocasıdır.”