Harvard’ın ortağı oldu

Haberin Devamı

Proje kapsamında Biletinial, Harvard ekibi ile birlikte Türkiye eğlence sektörünü analiz ederek, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak yatırımlar yapacak. Şirket, eğlence sektörüne özel bulut tabanlı bütünleşik teknoloji çözümlerinin ihracatı yapıyor.

Bir kez daha Harvard’ın küresel ortağı olarak seçilmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Biletinial kurucusu ve CEO’su Ulaş Uslu, “Harvard’ın akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan ekibiyle, Türkiye’nin eğlence sektörünü derinlemesine inceleyerek öne çıkan 4 farklı eğlence personasını oluşturduk ve buna uygun deneyimi tasarlamak üzere sektördeki gelişim alanlarını belirledik. Akademi ve sektör oyuncularının birlikte çalışması, yeni bakış açıları kazanmanın ve hızlı değişimlere uyum sağlamanın en etkili yollarından biri. Bizim de amacımız yeni trendleri takip etmenin ötesine geçerek önümüzdeki yıllarda trendleri şekillendiren global bir oyuncu olmak” dedi.