×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Harvard’ın ortağı oldu

Güncelleme Tarihi:

#Harvard Business School#Biletinial#Ortak
Harvard’ın ortağı oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 07:00

Harvard Business School’un öğrencilere sahada deneyim olanağı sağlayarak liderlik vasıflarını geliştirmeyi hedefleyen ‘Field Immersion Projesi’ kapsamında Türk firması Biletinial, ikinci kez küresel iş ortakları arasına girdi.

Haberin Devamı

Proje kapsamında Biletinial, Harvard ekibi ile birlikte Türkiye eğlence sektörünü analiz ederek, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak yatırımlar yapacak. Şirket, eğlence sektörüne özel bulut tabanlı bütünleşik teknoloji çözümlerinin ihracatı yapıyor.

Bir kez daha Harvard’ın küresel ortağı olarak seçilmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Biletinial kurucusu ve CEO’su Ulaş Uslu, “Harvard’ın akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan ekibiyle, Türkiye’nin eğlence sektörünü derinlemesine inceleyerek öne çıkan 4 farklı eğlence personasını oluşturduk ve buna uygun deneyimi tasarlamak üzere sektördeki gelişim alanlarını belirledik. Akademi ve sektör oyuncularının birlikte çalışması, yeni bakış açıları kazanmanın ve hızlı değişimlere uyum sağlamanın en etkili yollarından biri. Bizim de amacımız yeni trendleri takip etmenin ötesine geçerek önümüzdeki yıllarda trendleri şekillendiren global bir oyuncu olmak” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Harvard Business School#Biletinial#Ortak

BAKMADAN GEÇME!