Harvard’dan ‘eve dönüş’

1873 yılından beri Harvard öğrenci gazetesi olarak faaliyet gösteren The Harvard Crimson’da yayımlanan bir makalede fen bilimlerinden sosyolojiye onlarca doktora programında büyük çaplı kontenjan kesintileri ya da kapanmalar yapılacağı duyuruldu. Bütçe baskısı nedeniyle alınan bu kararın tüm dünyada akademinin yönünü önemli ölçüde etkileyeceği konuşuluyor. Nitekim dünya çapında saygın bir yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education’ın (THE) Küresel İlişkiler Koordinatörü Phil Baty, daha önce Hürriyet’e yaptığı açıklamada ABD’deki gelişmelerin Avrupa ve Asya’daki üniversitelere hem akademisyen hem de öğrencilerin ilgisini artırabileceğini söylemişti.

ÖĞRENCİLER YÖN DEĞİŞTİRDİ

Harvard Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr. Mehmet Furkan Burak, Harvard’daki gelişmelerin akademiye yansımalarını şöyle değerlendiriyor: “Harvard’ın şu an federal fonlardan yararlamadığı için 2 ile 8 milyar dolar arası kayba uğradığı düşünülüyor. Durmak zorunda kalan araştırma grupları ve laboratuvarlar var. Gelişmeler dünyada akademik yönü etkileyecektir. Uluslarası öğrenci başvurularında ciddi azalma var. Dünyanın kaliteli öğrencileri şu an başvursa vize alamayabiliyor, vize alsa bir sonraki yıl ne olacağını bilmiyor. Okulunu bitirse yapacağı staj için dezavantajlı olduğundan tercihler ABD’den kayıyor.

Entelektüel dünya ve öğrenciler yeni yer aramaya başladı. Uluslararası öğrencilerin yeni yurt arayışında kim kaliteli eğitim ve okul sonrasında fırsatlar oluşturursa avantaj sağlar.Türkiye’nin bu konuda potansiyeli yüksek ve tersine göçe hazır olmalı.”

AKADEMİSYEN GÖÇÜ

MIT’de yüksek lisans, Stanford’da doktora yaptıktan sonra Türkiye’ye dönen ve ODTÜ Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Elif Uysal, gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “ABD’de kamu kurumlarında başlayan ani küçülme politikasından Türkiye’deki TÜBİTAK’a karşılık gelen Ulusal Bilim Kurumu (NSF), Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) ve NASA gibi kuruluşlar da etkilendi. Bunun etkisini 2025’in ilk aylarında lisansüstü öğrenci kabullerinde net biçimde gördük. Pek çok akademisyen bekledikleri yeni araştırma fonlarını alamadı, bazı onaylanmış fonlar kesildi. Önünü göremeyen öğretim üyeleri yeni lisansüstü öğrenci alımını sınırladı.

Türkiye’deki en iyi mezunların bu yıl ABD üniversitelerinden daha az kabul veya burs teklifi aldığı gözlendi. ABD’den akademisyen göçünün arttığı da görülüyor. Akademik kurumlarımız ve fon sağlayıcı kuruluşlarımız bu küresel daralmayı avantaja çevirebilir.”