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Harvard'da çift yandal yapan Türk doktor, diplomasını Filistinli çocuklara atfetti

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Harward#Filistin
Harvardda çift yandal yapan Türk doktor, diplomasını Filistinli çocuklara atfetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 11:27

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Harvard Tıp Fakültesi'nden 'Tüp bebekte yapay zeka' ve 'İlaç geliştirme' üzerine çift yandal yaparak mezun oldu. Öner, mezuniyet töreninde diplomasını Filistinli çocuklara atfederek, "Hiçbir çocuk ölmesin" dedi.

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Kayseri System Hastanesi Direktörü ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebekte kişiye özel tedavi, en doğru sperm ve embriyo konusunda yapay zeka projesi geliştirdi. Prof. Dr. Öner, geliştirdiği proje ile 2023 yılı eylül ayında Harvard Tıp Fakültesi Yüksek Lisans Programı'na kabul edildi. Harvard Tıp Fakültesi'nden hem 'Tüp bebekte yapay zeka' hemde 'İlaç geliştirme' üzerine çift yandal yapan Öner, mezun oldu. Öner, mezuniyet töreninde diplomasını Filistinli çocuklara atfederek, "Hiçbir çocuk ölmesin" dedi.

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#Kayseri#Harward#Filistin

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