Harun isminin anlamı nedir? Harun ne demek?

Harun ismi kökeni İbranicedir. İbraniceden dilimize geçmiş bir isimdir. Harun keklime itibariyle parlayan anlamına gelmektedir. Ayrıca Harun kelimesi İslam'da da geçmektedir. İslam'da geçen bir peygamberdir. Musa peygamberin büyük kardeşidir. Hz. Harun, Hz. Musa'dan 3 sene sonra doğduğu söylenir.

Harun Türk Dil Kurumu Anlamı

- Parlayan

- Hz. Musa'nın Peygamber olan küçük kardeşinin adı, Hz. Harun

- Bir tutam ot

Harun İsminin Özellikleri

Parasal Para yönetmek, para biriktirmek gibi konularda çok başarılıdır. Bu sebeple finans, banka veya borsa işlerinde öne çıkarlar ve başarılı olurlar. Maddi yönden başarılı olma sebebiyle işlerinde başarılı yerlere gelebilirler. Ayrıca kendi işlerini de kurup başarabilirler.

Maddi yönden konforlarına düşkündür. Fakat bu konuda abartmaları halinde sıkıntı yaşayabilirler. Bunlar dışında organizasyon işlerinde başarılı olurlar. Yönetim konusunda beceriklidirler. İş veya eğitim konularında hırslı insanlardır. Her konuda hedefe odaklanırlar. Çok hırslı kişilerdir ve maddiyata çok önem verirler.