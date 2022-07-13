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Harşit Çayı'nda tedirginlik yaratan toplu balık ölümleri! İnceleme başlatıldı

#Gümüşhane#Harşit Çayı#Balık Ölümü
Harşit Çayında tedirginlik yaratan toplu balık ölümleri İnceleme başlatıldı

Gümüşhane'de Vauk Dağı'ndan başlayıp, Giresun'un Tirebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşandı. Tedirginlik yaratan ölümlerle ilgili inceleme başlatıldı.

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Karadeniz'e dökülen 160 kilometre uzunluğundaki Harşit Çayı'nda toplu balık ölümleri yaşandı. Oltanbey Mahallesi'nden geçen çayın 2 kilometrelik bölümünde ölü sazanlar kıyıya vurdu. Tedirginlik yaratan balık ölümleri ile ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı.

'KİMYASAL MADDELER DÖKÜLMÜŞ OLABİLİR'

Mahalle sakini Zübeyde Çakır, Harşit Çayı'nda balık ölümlerini fark ettiklerini belirterek, "Yukarı bölgeden dereye kimyasal maddeler dökülmüş olabilir. Bu çayda balıklar tutuluyordu. Ölü balıkların dere kenarına vurması, bizleri tedirgin ediyor. İnsanlara nasıl bir etkisi olur bilemiyorum. Dere kenarında çok fazla ölü balık var. Derenin pis olması da bir sebep olabilir" dedi.

Harşit Çayında tedirginlik yaratan toplu balık ölümleri İnceleme başlatıldı

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Harşit Çayı'nın temiz olmadığını ifade eden Ahmet Telli de "Su, kirli ve bu nedenle balıklar ölebiliyor. Bu durumdan insanlar da zarar görebilir. Bu su, içme suyu olarak kullanılmıyor. Balıkların zehirlendiği bir ortamdan bizler de kesinlikle etkilenebiliriz. Balık ölümleri, bizlere güven vermiyor. İnşallah çare bulunur" diye konuştu. 

Harşit Çayında tedirginlik yaratan toplu balık ölümleri İnceleme başlatıldı

 

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#Gümüşhane#Harşit Çayı#Balık Ölümü

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