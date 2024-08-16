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Harry Potter’lı kalem setleri imha edilecek... Warner Bros, Keskin Hediyecilik’e karşı açtığı davayı kazandı

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#Warner Bros#Harry Potter#İstanbul
Harry Potter’lı kalem setleri imha edilecek... Warner Bros, Keskin Hediyecilik’e karşı açtığı davayı kazandı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:00

Warner Bros Entertainment, kendisine ait ‘Harry Potter’ markasını taklit ederek mürekkepli kalem seti ürettiği iddiasıyla Keskin Hediyecilik’e açtığı davayı kazandı. Mahkeme, gümrükte ele geçirilen ‘Harry Potter’ marka ve logolu 5 kap 250 adet kalem setinin imhasına karar verdi.

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İstanbul Ambarlı Gümrük Müdürlüğü tarafından ‘WARNER BROS (HARRY POTTER)’ marka ve logolu 5 kap 250 adet mürekkepli kalem seti ele geçirildi. Keskin Hediyecilik, İnşaat, Tekstil, Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’ye ait olduğu tespit edilen bu ürünlerin taklit olup olmadığının tespiti için Gümrük Müdürlüğü görevlisi tarafından fotoğrafları çekildi. Bu fotoğraflar Harry Potter film serisinin yapımcısı ve markanın sahibi Warner Bros şirketine gönderildi. Warner Bros şirketi tarafından ürünlerin taklit olup olmadığının tespiti yapıldı. Yapılan araştırmada ürünlerin iziniz şekilde ve kötü kalitede, tüketici ve kamu sağlığına aykırı şekilde üretildiği tespit edildi.

ÜRÜNLERE EL KOYULDU

Warner Bros şirketine ait avukatlar, konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık tarafından ürünler hakkında ‘el koyma’ kararı verdi. Warner Bros şirketinin avukatları İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne de dilekçe sunarak, taklit edilen ‘WARNER BROS (HARRY POTTER)’ marka ve logolu 5 kap 250 adet mürekkepli kalem setinin imha edilmesini istedi.

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Kararını açıklayan mahkeme, Warner Bros şirketinin davasını kabul ederek, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nde ele geçirilen Keskin Hediyecilik şirketine ait ‘Harry Potter’ marka ve logolu 5 kap 250 adet mürekkepli kalem setinin imhasına karar verdi.

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#Warner Bros#Harry Potter#İstanbul

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