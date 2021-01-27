Harriet Tubman kimdir? 20 doların üzerinde resmi yer alacak

Harriet Tubman, 20 dolar üzerinde resminin yer alacağı açıklamasının ardından biyografisi ile araştırılan isim oldu. Evlenmeden önceki soyismi ile Harriet Ross , Afrika kökenli bir ailenin çocuğu olarak Maryland, Dorchester County'de 1819 veya 1820 yıllarında köle olarak dünyaya geldi. Zor koşullar altında büyütüldü ve küçük bir çocukken bile kırbaçlanmaya maruz kaldı. 12 yaşındayken, kaçmaya teşebbüs eden bir adamı bağlaması emrini yerine getirmediği için beyaz bir gözetmen tarafından kafasına aldığı bir darbe sonucu ağır şekilde yaralandı.

25 yaşında özgür bir Afrikalı Amerikalı olan John Tubman ile evlendi. Beş yıl sonra, güneye satılacağından korkarak kaçtı.

ÖZGÜRLÜĞE GİDEN YOL

Tubman'a beyaz bir komşusu tarafından bir kağıt verildi. Kağıtta özgürlüğe giden ilk evi nasıl bulacağına dair bilgiler yer alıyordu. İlk evde bir arabaya bindirildi, üzeri bir çuvalla kapatıldı ve bir sonraki hedefine götürüldü. Pennsylvania yolunu izleyerek, ilk olarak Philadelphia'ya yerleşti ve burada Yeraltı Demiryolunda Philadelphia İstasyon Sorumlusu William Still ile tanıştı. Still'in ve Philadelphia Anti-Kölelikle Mücadele Derneği diğer üyelerinin yardımıyla Yeraltı Demiryolunun işleyişini öğrendi.

300 KİŞİYİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURDU

1851'de ailesinin üyelerini St. Catherines'e taşımaya başladı. St. Catherines'deki North Street, 1857'ye kadar onun operasyon üssü olarak kaldı. Oradayken, Yeraltı Demiryolunda faaliyetlerini finanse etmek için şef olarak çalıştı ve Cenevre Caddesi'ndeki Salem Chapel BME Kilisesi'ne katıldı.

Harriet Tubman, kölelikten kurtulduktan sonra ailesinin diğer üyelerini kurtarmak için Maryland'e döndü. Kuzeyde yaklaşık 300 kişiyi özgürlüğe götürdüğüne inanılıyor.