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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2021 - 17:46 | Son Güncelleme:

Harran Üniversitesi'nde panik! Patlama sesleri duyuldu...

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Harran Üniversitesi'nde panik! Patlama sesleri duyuldu...
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Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu içerisindeki lojistik deposunda yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın sırasında depodan zaman zaman patlama sesleri duyulduğu belirtildi. İhbarla üniversiteye gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale altına almaya çalışıyor.

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  • Harran Üniversitesinde lojistik deposunda yangın
  • Harran Üniversitesinde lojistik deposunda yangın
  • Harran Üniversitesinde lojistik deposunda yangın
  • Harran Üniversitesinde lojistik deposunda yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yangın, öğle saatlerinde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde KYK'ya bağlı lojistik deposunda meydana geldi. Bilinmeyen sebepten dolayı lojistik deposundan alev ve dumanların yükseldiğini fark eden görevliler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında depodan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Bir itfaiye erinin dumandan etkilendiği yangını haber alan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, üniversiteye gelerek bilgi aldı.  

​İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

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