Harput UNESCO’ya göz dikti

Kurban kesim yeri, oturma yerleri, basamaklar, nişler ve çeşitli amaçlar için yapılan farklı şekil ve büyüklüklerdeki oyukların yer aldığı alanın, dini törenlerde kullanıldığı tahmin ediliyor.

Bulunan alan ile birlikte kaledeki Urartu dönemine ait tapınak alanı sayısı da 3’e çıktı. Fırat Üniversitesi öğretim üyesi ve Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç ve ekibi tarafından tespit edilen açık hava tapınak alanının temizlenerek bu yıl ziyarete açılması hedefleniyor. Tapınak alanının, 2018’de UNESCO geçici listesine alınan Harput Kalesi’nin asıl listeye girmesi konusunda katkı sağlaması bekleniyor.

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