‘Harp Okullarında mezuniyet’… MSB’den yanıt

Haberin Devamı

MSB kaynakları, törenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Ağustos’taki yurtdışı seyahati nedeniyle ayrı ayrı değil, ortak bir törenle Kara Harp Okulu’nda yapılacağını söyledi.

ÖĞRENCİLER AKŞAMLARI OKULDAN UZAKLAŞTIRILIYOR MU: “Mezun olacak ve törende görevli askeri öğrenciler 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu’na katılış yaptılar. 18-29 Ağustos tarihleri arasında planlanan provalar törenin icra edileceği saatte yapılıyor. Provalar sonrasında askeri öğrencilerin 09.00-23.30’da ihtiyacı olanlara günlük izin veriliyor. Dileyen çıkabilmekte, istirahat etmek isteyen de Harp Okulu’nda kalabiliyor.

TÖREN PROVALARI 28 AĞUSTOS’TA MI BİTECEK: Provaların 28 Ağustos’ta sonlandırılıp teğmenlerin 30 Ağustos’a kadar okuldan uzaklaştırılmaları söz konusu olmayıp, 29 Ağustos günü genel prova icra edilecek.

Haberin Devamı

AİLE DAVETLİ SAYISI SINIRLANDIRILACAK MI: Kara Harp Okulu tören alanının 4 bin olan kapasitesi 6 bine çıkartıldı. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu’ndan toplam bin 405 askeri öğrenci mezun olacağından, her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verildi. Davetli kimlik bilgileri sisteme yüklendi ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacak. Tören bitiminde teğmenler aileleri ile buluşacak, ailelerin cep telefonları toplanmayacak.”