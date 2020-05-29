Harp kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Askeri bir kelime olan harp kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine bakıldığında harp kelimesinin eş anlamlısı savaş olarak karşımıza çıkmaktadır.

Harp Eş Anlamlısı

Harp kelimesi eski zamanlarda oldukça sık kullanılan bir kelimedir. Fakat hala günümüzde birçok kaynakta harp kelimesi ile karşılaşmak mümkündür. Harp kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil kurumunda savaş olarak belirtilirken birçok kaynakta başka eş anlamlı olan kelimelere rastlamak ise mümkündür. Harp kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekildedir:

- Mücadele

- Cenk

-Kavga

- Savaş

Tarihler boyunca özellikle devletlerin birbirleri ile yaptıkları mücadele harp olarak bilinmektedir. Harp kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı değerlendirilmiştir. Harp kelimesinin sözlük anlamı savaştır. Harp ile savaş kelimeleri eş anlamlı kelimeler olduğu için cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanmak mümkündür.