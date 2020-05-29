MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHarp kelimesinin eş anlamlısı nedir?
GeriGündem Harp kelimesinin eş anlamlısı nedir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:31,Son Güncelleme:

Harp kelimesinin eş anlamlısı nedir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Harp kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Abone Olgoogle-news

Harp kelimesinin eş anlamlı kelimelerine bakıldığında birden fazla kelime karşımıza çıkmaktadır. Kelimenin anlamını ve eş anlamını öğrenip cümle içerisinde kullanmak mümkündür. Peki, harp kelimesinin anlamı ve eş anlamı olan kelime nedir? Sizlere harp kelimesinin eş anlamlı kelimelerini detaylıca açıkladık.

Askeri bir kelime olan harp kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine bakıldığında harp kelimesinin eş anlamlısı savaş olarak karşımıza çıkmaktadır.

 Harp Eş Anlamlısı

 Harp kelimesi eski zamanlarda oldukça sık kullanılan bir kelimedir. Fakat hala günümüzde birçok kaynakta harp kelimesi ile karşılaşmak mümkündür. Harp kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil kurumunda savaş olarak belirtilirken birçok kaynakta başka eş anlamlı olan kelimelere rastlamak ise mümkündür. Harp kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekildedir:

 - Mücadele

 - Cenk

 -Kavga

 - Savaş

 Tarihler boyunca özellikle devletlerin birbirleri ile yaptıkları mücadele harp olarak bilinmektedir. Harp kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı değerlendirilmiştir. Harp kelimesinin sözlük anlamı savaştır. Harp ile savaş kelimeleri eş anlamlı kelimeler olduğu için cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanmak mümkündür.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle