Harkov (Kharkiv) nerede? Kharkiv'in harita üzerindeki konumu

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Harkiv veya Harkov, Ukrayna'nın ikinci büyük şehri, Harkiv Oblastı'nın idari merkezidir. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alır. 2006 yılı sayımlarına göre nüfusu 1.461.300 kişidir.

Harkiv, Ukrayna'nın temel endüstri, eğitim ve kültür merkezlerinden biridir. Sanayisi özellikle daha çok askeri ürünler ve makine sanayi üzerinedir. Bu şehirde yüzlerce sanayi şirketi vardır. Bunlardan en ünlüleri birer dünya devi olan Morozov Tasarım Ofisi ve Malışev Tank Fabrikasıdır. 1930'lardan bu yana tank üretiminin liderleri; Hartron (uzay ve nükleer elektronik) ve de Turboatom türbinleri üreticileridirler.

Harkiv şehrinin en önemli noktalarından biri de, Avrupa'nın en büyük 3., Dünyanın 7. büyük şehir meydanı olan Özgürlük Meydanı (Площа Свободи-Ploşça Svobody)'dır.

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