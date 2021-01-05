Haritalar yeşilleniyor

Tüm yurtta son 1.5 aydır uygulanan sokak kısıtlamaları ve diğer tedbirler, başkent Ankara ile birçok ilde vaka sayılarına olumlu yönde yansıdı. Ankara’da koronavirüs vaka sayıları yüzde 55 oranında azaldı. Bu durum Sağlık Bakanlığı’nın HES mobil uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritasına da yansıdı. Yaklaşık 1.5 ay önce haritada kırmızı olan alanlar, vaka oranının düşmesiyle birlikte yeşile döndü. Ankara’nın yanı sıra Kırıkkale, Eskişehir ve Sivas’ta da risk haritaları yeniden yeşil oldu.

ANKARA

‘TEDBİRİ BIRAKMAYALIM’

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlama tedbirlerinin rakamlara yansıdığının görüldüğünü belirterek, yine de tedbiri elden bırakmamak konusunda vatandaşları uyardı: “17 Kasım’da daha çok ‘al götür’ servislerinin olması, restoranların kapatılması, AVM’lerde yapılan kısıtlamalarla ilgili bir takım yaklaşımlar söz konusu olmuştu. Ama gelinen noktada, bu kısıtlamalarda hasta sayısının daha yavaş düştüğü gözlemlenince, önlemlerin daha yaygınlaştırılması, daha çok bulaşın çok olduğu yerlere yönelmiş oldu. Akşam saat 21.00’den sabah 05.00’e kadar olan sokağa çıkma kısıtlamaları söz konusu oldu. Tabii bunların sonuçlarına baktığımız zaman rakamların da düştüğünü gözlemliyoruz. Bu rakamlar, kısıtlamaların amacına ulaştığını gösteriyor.”

SİVAS

YENİ VAKA SAYISI 13 BİN 695

Türkiye’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 197 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 21 bin 685 oldu. Yeni vaka sayısı ise 13 bin 695 olarak tespit edildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre dün 181 bin 323 test yapıldı, 1508 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607’ye ulaştı. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.3, ağır hasta sayısı ise 3 bin 552 oldu. Dün 9 bin 896 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 2 milyon 146 bin 430’a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter mesajında “Bugün tespit edilen 1508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz” dedi.

KIRIKKALE