Harikasın Ebrar... İtalya’dan altın madalyayla yurda döndü

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Gaziantep’teki İnci Konukoğlu Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi olan Ebrar Bilge (15), 2010 yılında bedensel engelli olarak dünyaya geldi. Doğduğunda Ebrar’ın bacakları yoktu ama yıllar ilerledikçe başka bir özelliği ortaya çıktı. O pek çok insanda olmayan bir yaşama sevinci ve herşeyi başarabileceğine azmetmiş bir ruha sahipti.

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KADER ONLARIN YOLUNU KESİŞTİRDİ

Çok erken yaşlardan itibaren hem ailesinin hem de kendisinin hep bir başarma savaşı vermek zorunda kaldığını dile getiren Ebrar, ilkokul yıllarından beri birçok farklı faaliyetin içinde olmaya gayret gösterdi. Ancak hayatının akışı 8’inci sınıftayken bir gün okuldan eve giderken Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme Teknik Kurul Başkanı Mehmet Ali Albas ile karşılaşmasıyla değişti. O gün tesadüfen Ebrar’ın okuluyla evi arasındaki yoldan geçen Albas onu görünce yanına gitti ve “Yüzme öğrenmek ister misin?” diye sordu. Yıllardır para yüzücülerle çalışan Mehmet Ali Albas bu sporun onlara iyi geldiğini biliyordu ve içlerindeki yetenekleri nasıl ortaya çıkardığına defalarca tanık olmuştu. O yüzden karşılaştığı engelli çocuklara elinden geldiğince yardımcı olmaya onları sporla iyileştirmeye gayret ediyordu. Ebrar, böyle bir teklifi hiç beklemese de soruya olumlu yanıt verdi ve başarıya uzanan hikâye o günden sonra başladı.

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HAYATI BAŞTAN AŞAĞIYA DEĞİŞTİ

Albas, önce Ebrar’ın ailesinin onayını aldıktan sonra sıkı bir şekilde antrenman yapmaya başladı. Ebrar, antrenörü Albas ile geçirdiği 1 yılın sonunda hem suya olan korkusunu yendi hem yüzmeyi öğrendi hem de İstanbul’da düzenlenen milli takıma seçilme yarışmalarını birincilikle tamamladı. Sonra da büyük bir azimle uluslararası yarışmalara hazırlanmaya başladı. Bu süreçte zaman zaman zorlandığını ama yine de pes etmeyi hiç düşünmediğini dile getiren Ebrar, 10-17 Mart tarihlerinde İtalya’da düzenlenen ve 36 ülkeden 315 sporcunun yer aldığı Para Yüzme Dünya Serisi’ne katıldı. Bu yarışmada ‘Kadınlar 50 Metre Sırtüstü’ branşında birinci olan Ebrar, ülkemize altın madalyayı kazandırdı. Milli yüzücü Ebrar Bilge, onu başarıya götüren hikâyesini şöyle anlattı:

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‘BAŞARILI OLMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPTIM’

“Ortaokul 8’inci sınıftayken yolda antrenörümle karşılaştım. Hayatın en güzel armağanlarından biri bu oldu. Bana ‘Ben seni yüzücü yapacağım’ dediğinde kalbim yerinden çıkacak gibi hissettim. 2 yıl öncesine kadar yüzme bilmiyordum ve hatta sudan korkuyordum. Ancak antrenörüm sayesinde hem korkumu yendim hem de yüzmeyi öğrendim. Her zaman beni motive eden ve destekleyen cümleler kurdu. Bu sayede ben de kendime daha fazla inandım ve başarılı olmak için elimden geleni yaptım.

‘YÜZERKEN HER ŞEYİ UNUTUYORUM’

İtalya’daki yarışma süreci çok heyecanlıydı. Heyecandan turnuva boyunca doğru dürüst bir şey yiyip içemedim. Fakat kendi kendime ‘buraya kadar geldin ve başarmadan dönmeyeceksin’ dedim. Öyle de oldu. 50 metre kadınlar sırt kategorisinde daha önce 2 dakika 3 saniyelik bir süre barajım vardı. Yarışmada bunun altına inmem ve rakiplerimi elemem gerekiyordu. Yarışı 1 dakika 46 saniyelik derece elde ederek kazandım. Aynı anda 8 kişiyle birlikte yüzdüm. Okula döndüğümde de arkadaşlarım beni çok güzel karşıladı. Herkes hep bir ağızdan ‘Gururumuzsun’ diye bağırdı. Çok hoşuma gitti. Yüzerken her şeyi unutuyorum ve kendimi sadece suya bırakıyorum. İleride de kariyerime bu alandan devam etmeyi planlıyorum.”

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ÇOCUKLARIMIZ KENDİLERİNİ EVE HAPSETMESİN

- Ebrar’ın antrenörü ve Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme Teknik Kurul Başkanı Mehmet Ali Albas:

“Ebrar’ın rakipleri ondan yaşça çok büyük ve tecrübeliydi ama ülkemize altın madalya kazandırdık. Önümüzdeki eylül ayında Singapur’da düzenlenecek para dünya yüzme şampiyonasına da katılmayı ve orada da madalya kazanmayı hedefliyoruz. 10 yılı aşkın süredir para yüzücülerle çalışıyorum. 2 yıl önce yolda yürürken Ebrar’ı okul çıkışında gördüm. Ona gidip ‘Kızım yüzme öğrenmek ister misin?’ diye sordum. Ebrar ‘Evet’ cevabını verdikten sonra da önce ona yüzmeyi öğrettim. Ardından İstanbul’da düzenlenen milli takım seçmelerine katıldı. Orada kendi kategorisinde rakiplerini eleyerek birinci oldu ve ardından yurtdışı müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Türkiye’de şans ve imkân verildiğinde Ebrar gibi birçok değerli sporcu yetişebilir. Yeter ki çocuklarımız eve kendilerini hapsetmesin, dışarı çıksın.”

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HEM DERSLERDE HEM SPORDA BAŞARILI

- Ebrar’ın son derece başarılı bir öğrenci olduğunu söyeleyen okul müdürü Mustafa Yıldırım, “Okul sınavlarında da her zaman yüksek puanlar elde ederek akademik başarısını sürdürüyor. Spor alanında elde ettiği bu başarıyla da hepimizi gururlandırdı. Onunla daha nice başarılara yürüyeceğiz” dedi.