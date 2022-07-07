‘Harika kız’ Mozart’ın okulunda

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Dünya çapında en iyi müzik ve drama okullarından biri kabul edilen, 1841 yılında kurulan ve adını Wolfgang Amadeus Mozart’tan alan Mozarteum University of Salzburg Pre-College sınavında ilk kez bir Türk öğrenci birinci oldu. İlyun Bürkev adındaki bu öğrenci henüz 13 yaşında. İlyun bu başarısı sayesinde Mozarteum’un ünlü hocası Rus asıllı Alman vatandaşı piyanist Profesör Pavel Gililov’un da kariyerindeki ilk ‘pre-college’ öğrencisi oldu.

Baba Doğan Bürkev , Anne Neşe Güler Bürkev

4 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Mezunları arasında devlet sanatçısı ünlü piyanist Mehveş Emeç’in de yer aldığı Mozarteum Üniversitesi’ni kazanan İlyun Bürkev’in yeteneği 4 yaşındayken keşfedildi. 7 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuvarı’nda yarı zamanlı eğitimine başladı, 9 yaşında tam zamanlı piyano eğitimine geçti. Prof. Dr. Burcu Aktaş Urgun’un öğrencisi olan Bürkev, devlet sanatçısı Gülsin Onay’dan da düzenli olarak ders aldı. İlyun Bürkev dünyanın dört bir yanından yetenekli öğrencilerin başvurduğu, içlerinden sadece 13 kişinin sınava davet edildiği ve sadece 2 kişinin kazandığı Mozarteum seçmelerinde piyano, solfej, teori ve Almanca aşamalarını geçerek büyük bir başarı elde etti. Okula birincilikle girdi.

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HAYALİM GERÇEK OLDU

“Ben doğmadan önce, annem piyano dersleri almak ve piyano çalmak istemiş bu nedenle doğduğumda evde bir piyano vardı. Yürümeye başladığımda sürekli piyanonun yanına gider kapağını açmaya çalışırmışım. Annem bu ilgimi görünce 4 yaşında bana piyano dersi aldırmaya başladı” diyen İlyun, Mozarteum’da eğitim almanın en büyük hayali olduğunu söylüyor: “Bu hayale ulaşmak için piyanonun yanında Almanca dersi de aldım. Sınav günü çok heyecanlıydım ama 12 profesörden oluşan jüriye karşı performansımı sergiledikten sonra yüzlerindeki gülümsemeden kazanacağımı hissettim.”

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Pavel Gililov

BİR ADANMIŞLIK HİKÂYESİ

İlyun’un babası işinsanı Doğan Bürkev, kızının başarısının ardında ailecek katıldıkları bir takım çalışmasının olduğunu söylüyor ve “Kızımınki tam bir adanmışlık hikâyesi. Annesi Neşe Güler Bürkev kızımızın müziğe olan yeteneği nedeniyle bankada yüksek mevkili kariyerini bıraktı ve tüm vaktini ona ayırdı” diyor.

‘O BİR ELMAS’

Doğan Bürkev, dünyanın en iyi piyano hocalarından Pavel Gililov’un daha önce, kariyeri boyunca ‘pre-college’ öğrencisi, yani 17-18 yaşından küçük hiçbir öğrenci kabul etmediğini ve İlyun için ‘O bir elmas’ dediğini söylüyor.

Gülsin Onay

DÜNYA ÇAPINDA BİR PİYANİSTİMİZ OLACAK

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İlyun’un yeteneğinin gelişmesine verdiği özel derslerle katkı sağlayan devlet sanatçısı Gülsin Onay da şunları söyledi: “İlyun Bürkev gerçekten olağanüstü bir yetenek. 13 yaşındaki bir insanın bu kadar olgun olmasına ve bu kadar iyi çalabiliyor olmasına her seferinde hayranlık duyuyorum. Dünya çapında bir piyanistimiz olacak. Ona yolculuğunda başarılar diliyorum.”