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Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Harika çocuklar niye unutuldu? 20 yıldır örneği yok

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Harika çocuklar niye unutuldu? 20 yıldır örneği yok
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İdil Biret ve Suna Kan gibi önemli sanatçıların yurtdışında devlet bursu ile okuyarak yetişmesini sağlayan 6660 sayılı Harika Çocuklar Yasası’nın yetki ve görev karmaşası nedeniyle işlemez hale geldiğini söyledi. Ersoy bu çalışmaları kendi bakanlığının değil, MEB’in yapmasının uygun olacağını belirtti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanıtlaması üzere TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede, kamuoyunda Harika Çocuklar Yasası olarak bilinen 6660 sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun’u sordu. Kanun yürürlükte olmasına karşın 20 yılı aşkın süredir herhangi bir çocuğa destek sağlanmadığını hatırlatan Bulut, “6660 Sayılı Yasa’nın daha etkin kullanılabilmesi için Bakanlığınızın herhangi bir projesi var mıdır?” dedi.

Harika çocuklar niye unutuldu 20 yıldır örneği yok
Burhanettin Bulut

YETKİ VE GÖREV KARMAŞASI YAŞANDI

Harika çocuklar niye unutuldu 20 yıldır örneği yok

Bakan Ersoy, Bulut’un sorularını Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün yazısıyla yanıtladı. Genel Müdürlük, yasayla ilgili şunları kaydetti: “6660 sayılı kanunun 1. maddesine göre, çocukların yurtiçinde ya da yurtdışında devlet adına yetiştirilmesinde, ilgili komisyonun tespit ve teklifi üzerine MEB yetkili kılınmıştır. Zamanla kurumlar arasında yetki ve görev karmaşası yaşanmaya başlamıştır. Kanunun çıktığı 1956 yılından bu yana, komisyon üyelerinin belirleneceği kuruluşların çoğunun isimleri ve bağlı olduğu kurumlar dahi değişmiştir. Bakanlığımız tarafından yasaya ilişkin gerçekleştirilmesi planlanan bir proje bulunmamakta, böyle bir çalışmanın MEB tarafından yürütülmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.”

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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