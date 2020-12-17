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Hariçten gazel okumak ne demek? TDK hariçten gazel okumak deyiminin anlamı
Hariçten gazel okumak TDK'da yer alan deyimler arasında yer almaktadır. Bir konu hakkında kişiyi ilgilendirmediği halde o kişi tarafından yorum yapılması, öğüt verilmesi, olayın içerisinde bulunmadığı halde o konu hakkında görüş belirtilmesi halinde kullanılan hariçten gazel okumak deyimi, TDK tarafından da tanımlanmıştır. Peki, hariçten gazel okumak ne demek? İşte, TDK tarafından tanımlanan o deyim
Hariçten gazel okumak, TDK tarafından yapılan tanımlamaya göre; teklifsiz konuşmada bir konuyu iyice bilmeden görüş ve düşünce ileri sürmek. Bir konuşmaya yersiz ve zamansız katılmak anlamlarına gelmektedir.
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