Hariciye’de kadınların gücü artıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığın 2026 yılı bütçe sunumunda kadın temsil oranlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Fidan, Dışişleri’nin kamu kurumları arasında en yüksek kadın yönetici oranlarından birine sahip olduğunu söyledi. Bakanlık verilerine göre, Dışişleri kadrolarında 2 bin 803 kadın, 4 bin 684 erkek personel görev yapıyor. Bu da kadın oranının yüzde 37,44 seviyesine ulaştığını gösteriyor. Yönetici kadrolarında da kadın ağırlığı artıyor. Bakanlıkta görev yapan toplam 39 genel müdürün 10’u kadın (yüzde 25,64). Dünyanın farklı başkentlerinde görev yapan 83 kadın büyükelçi, toplam büyükelçilerin yüzde 28,32’sini oluşturuyor.

NUH YILMAZ’A İLK TEBRİK TOM BARRACK’TAN

TÜRKİYE, 13 yıl aradan sonra Suriye’ye büyükelçi atadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ekim ayında görevini tebliğ ettiği Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla resmen Şam Büyükelçisi oldu. Yılmaz, yaptığı açıklamada iki ülke arasında yüzyıllardır süregelen güçlü bağlardan kuvvet alarak, ilişkileri komşuluk hukukuna ve bölgenin barış ile istikrarına katkı sağlayacak şekilde geliştireceklerini belirtti. Öte yandan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack paylaştığı mesajda Yılmaz’ı kutlarken “Stratejik vizyonu; onu, diyalog, istikrar ve ortak bölgesel çıkarlara dayalı, gelişmekte olan Suriye ile yeni bir Türkiye ortaklık döneminin şekillenmesine yardımcı olmak için son derece uygun kılıyor” ifadesini kullandı.