Harf Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Eş anlamlısı olarak en çok merak edilen kelimelerden biri harf sözcüğüdür. Bu konuda çok az bilgiye sahip olunduğu söylenebilir. O yüzden merak eden pek çok kişi internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, harf kelimesinin eş anlamlısı nedir? TDK’ya göre harf kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilinmesi gerekenler.
Harf kelimesi herhangi bir dil konusunda kullanılan sesleri anlatan bir grup olarak dile getirmek mümkün. Örneğin Türkçede ses olarak 29 harf bulunmaktadır. Bu harfler bir araya gelmek suretiyle anlamlı kelimeler ve cümleler oluşturur. Harf kelimesinin de buna bağlı olarak farklı eş anlamlıları bulunmaktadır
Harf kelimesinin iki farklı eş anlamı bulunmaktadır. Bunlardan biri (imce) Diğeri ise (kod) olarak geçer. Her iki harf eş anlamlısı kelimede cümle içerisinde amaca uygun şekilde değerlendirilebilir.
TDK’ya Göre Harf Eş Anlamlısı
Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında harf kelimesinin eş anlamlısı ‘kod’ olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ‘imce’ şeklinde de yer aldığını söylemek mümkün. Sözlü ya da yazılı olarak harf kelimesinin eş anlamları cümle içerisinde kullanılabilir.
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