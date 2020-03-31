Harf Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Harf kelimesi herhangi bir dil konusunda kullanılan sesleri anlatan bir grup olarak dile getirmek mümkün. Örneğin Türkçede ses olarak 29 harf bulunmaktadır. Bu harfler bir araya gelmek suretiyle anlamlı kelimeler ve cümleler oluşturur. Harf kelimesinin de buna bağlı olarak farklı eş anlamlıları bulunmaktadır

Harf kelimesinin iki farklı eş anlamı bulunmaktadır. Bunlardan biri (imce) Diğeri ise (kod) olarak geçer. Her iki harf eş anlamlısı kelimede cümle içerisinde amaca uygun şekilde değerlendirilebilir.

TDK’ya Göre Harf Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında harf kelimesinin eş anlamlısı ‘kod’ olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ‘imce’ şeklinde de yer aldığını söylemek mümkün. Sözlü ya da yazılı olarak harf kelimesinin eş anlamları cümle içerisinde kullanılabilir.