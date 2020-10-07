Harem'de minibüsçü eyleminde gerginlik

Metro, metrobüs ve Marmaray hatları nedeniyle işlerinin azaldığını öne süren ve ek hatla güzergah isteyen bir grup minibüsçü, Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) toplantısında taleplerinin karşılanmadığını iddia ederek Üsküdar'da toplandı. İBB'nin Saraçhane'deki binasına konvoy halinde protesto için gitmek isteyen minibüsçülerin yolunu Harem'de polis ekipleri kesti. Zaman zaman gerginliğin de çıktığı noktada minibüsçülerin bekleyişi devam ediyor.

"ESNAF ÜST KOMİSYONLA ALT KOMİSYON ARASINDA GİDİP GELİYOR"

Basın açıklaması yapan Harem-Gebze Minibüsçüler Derneği Başkanı Ramiz Yılmaz,

"Yıllardır metro, metrobüs, Marmaray'dan mağdur olmuş minibüs hatlarıyız. Yıllardır bu sorunu çözemediler. Esnaf evine ekmek parası götüremiyor, senetlerini ödeyemiyor. Araçlarımızın birçoğu otoparklarda yatıyor, banka rehinli. Bu sorunu çözemiyorlar bir türlü. 2019 yılı, sekizinci ayın 27'sinde Ekrem başkan geldikten sonra, UKOME yaptı. UKOME toplantısında bu sorunu gündeme taşıdı. Demek ki bunun alt yapısı var. UKOME'ye gelmiş yani, hiç bir konu çalışılmadan UKOME'ye gelmez. Ama 14 ay geçmiş, daha UKOME'den bir sonuç çıkmamış. Bir üst komisyona atıyorlar, bir alt komisyona. Üst komisyonla alt komisyon arasında gidip gelen esnaf artık evine ekmek götüremez oldu. Artık sabır taştı burada. 25 kişi UKOME'nin etrafında toplanıyor, belediye başkanı ve genel sekreterlerin kontrolü altında bu toplanmaların hiç bir anlamı yok. Eğer ki bu sorunu çözemiyorlarsa, 25 kişinin iki dudağı arasında ise, bu kadar kişinin ekmeği, namusu, geleceği, çoluğu çocuğunun rızkı o zaman biz bu ülkede yaşamayalım" dedi.



"BİZ BU ARAÇLARI YAKALIM YA DA DENİZE Mİ ATALIM?"

Yılmaz, araçları ile İBB önüne giderek seslerini duyurmak istediklerini ifade ederek, "25 kişi 14 aydır bizim sorunumuzu çözmüyor. Biz bugün burada 900 aracımızla İBB önüne gideceğiz. Sayın valimizle sayın belediye başkanımızla gerekirse bakanımızla görüşüp bu işi çözeceğiz. Yoksa biz bu araçları yakalım ya denize atalım. Ne yapalım başka? Evine ekmek götüremeyen esnafın hiç bir varlığı söz konusu değil. Evine ekmek götüremeyen araçlarında hiç bir varlığı söz konusu değil. Ben bütün devlet yetkililerine söylüyorum, en küçükten en büyük makama kadar. Evine ekmek parası götüremeden, maaş almadan kaç ay durabilirler? Biz bunu 14 ay 20 aydır bekliyoruz. Birçok arkadaşımız da Kadıköy'de bekliyor" dedi.





