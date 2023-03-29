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‘Haremağası’nın sandıktan çıkan mirası

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#Fatma Güzin#Küçük Ayasofya Camisi Hazîresi#Çardaklı Hamamı
‘Haremağası’nın sandıktan çıkan mirası
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:00

2’nci Bayezid dönemi haremağası Hüseyin Ağa’nın torunu Fatma Güzin (Ataman) Kitaplı’nın sandıkta bulduğu Osmanlıca belge üzerine başlatılan hukuk mücadelesi 63 yılda sona erdi. Toplam 7.5 milyon dolar değerinde, Küçük Ayasofya Camisi Hazîresi’ndeki Çardaklı Hamamı ile yıkılmış konak alanının tapusu, 16 hissedar adına tescil edildi.

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Sultan 2'nci Bayezid döneminde, 1510 yılında başı kesilerek öldürülen ve 'Kesikbaş' olarak da anılan Harem Dairesi ağalarından Hüseyin Ağa'nın torunlarından Fatma Güzin (Ataman) Kitaplı, 1960 yılında sandıkta Osmanlıca bir belge buldu. Belgenin tapu olduğunun ortaya çıkması üzerine de ‘tapu veraset’ davası açıldı. Dava, Kitaplı'nın ölümünden sonra da aile fertleri tarafından devam ettirildi.

‘Haremağası’nın sandıktan çıkan mirası

Küçük Ayasoyfa Camisi’nin bahçesindeki Hüseyin Ağa konağının yeri şimdilerde yeşil alan...

16 MİRASÇI

Avukat Gülen Dokuzoğlu Can tarafından Hüseyin Ağa'nın soyundan gelen 16 mirasçı adına, 2019 ve 2020 yıllarında Isparta Sulh Hukuk Mahkemesi’ne toplam 12 mirasçılık tespit davası açıldı. Dava konusu, Küçük Ayasofya Camisi Hazîresi’ndeki, 1503 yılında Hüseyin Ağa tarafından inşa ettirilen Çardaklı Hamamı ve küçük bahçesiyle Hüseyin Ağa'nın yaklaşık 80 yıl önce yıkıldığı tahmin edilen konağının bulunduğu 323 metrekarelik alanları içeriyordu.

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‘Haremağası’nın sandıktan çıkan mirası

TAPULAR TESCİLLENDİ

Davalar, 2021 ve 2022’de sonlandı. Son dava hissedarlardan Fatma Tevhide Meral Üstün, Ayşe Zeyda Üstün, Sevil Tansal ve Emine Banu Göker adına Isparta 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 4 Şubat 2022'de karara bağlandı. Mirasçılar adına, 24 Mart 2023 tarihi itibarıyla 2 alanla ilgili tapu tescil ve teslim işlemi yapıldı.

‘Haremağası’nın sandıktan çıkan mirası

Faruk Keleş

7.5 MİLYON DOLAR

Mirasçıların danışmanı Faruk Keleş, tarihi hamam ve arazinin toplam değerinin 7.5 milyon dolar civarında olduğunu, tapu sahipleri adına tüm vergilerin ödenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Vergilerin 1.5 milyon TL civarında olduğunu belirten Keleş, “Öncesinde veraset ve emlak vergileri olmadığı için 1950 itibarıyla tüm vergilerin ödemesi yapılacak. Ardından harabeye dönüşen Çardaklı Hamamı’nın restorasyonu planlanıyor. Eski konak alanının da kullanımda olması nedeniyle isterse Fatih Belediyesi’ne kamulaştırılması, istemez ise tapu sahiplerine teslimini talep edeceğiz” dedi.

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‘Haremağası’nın sandıktan çıkan mirası

37 AYRI DAVA

Hüseyin Ağa'nın mirasçılarının Küçük Ayasofya Camisi Hazîresi içerisindeki diğer ada-parsellerde devam eden 37 tapu davası daha bulunduğunu kaydeden Keleş, “Bu davaların da mirasçılar lehine sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi. 

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#Fatma Güzin#Küçük Ayasofya Camisi Hazîresi#Çardaklı Hamamı

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