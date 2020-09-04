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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.09.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Harem Otogarı'nda koronavirüs denetimi

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Harem Otogarı'nda koronavirüs denetimi
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ÜSKÜDAR'daki Harem Otogarı'nda koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlerde Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara da yer aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla yayımlanan genelge kapsamında, Üsküdar Harem Otogarında Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İlçe Emniyet Müdürünün katılımıyla Zabıta ve polis ekipleri eşliğinde koronavirüs denetimleri yapıldı. Otogar esnafını, seyahat acentelerini ve şehirlerarası otobüsleri denetleyen Demiryürek, esnafa ve vatandaşlara özellikle HES kodunun seyahat için zorunlu olduğunu, ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgesinin alınması konusunda uyarılarda bulundu. Esnafa ve vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında dikkat edilmesi gereken maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilmesi konusunda uyarılar yapıldı.

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