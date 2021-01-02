MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHareket halindeyken alev topuna döndü!
GeriGündem Hareket halindeyken alev topuna döndü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA)-
Haber Giriş: 02.01.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Hareket halindeyken alev topuna döndü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hareket halindeyken alev topuna döndü!
Abone Olgoogle-news

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

İstanbul- İzmir oto yolunda, dün gece İzmir yönüne giden Cemal Ü. yönetimindeki 45 F 4531 plakalı otomobil, Savaştepe gişeleri yakınlarına geldiğinde motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Cemal Ü. sağa yanaşıp, aracı terk ederek, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Hareket halindeyken alev topuna döndü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle