Büyük Bölcek Mahallesi'nde, bugün saat 08.00 sıralarında Ahmet Güllü (32) yönetimindeki 31 PBR 15 demir profil yüklü TIR'ın dorsesinin lastiği, hareket halindeyken alev aldı. Bu sırada yoldan geçen başka bir TIR'ın şoförü Murat Akın durumu fark edip, korna çalarak Güllü'yü uyardı. Alevler gören Güllü, aracı yol kenarına çekti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de mobese kameralarından dorsenin lastiğinin alev aldığını görünce yakındaki polis ekiplerine bilgi verdi. Gelen polis ekibi yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Çağrılan itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Güllü de TIR'ın sahibi olan patronunu cep telefonuyla arayıp, bilgi verdi.







TIR şoförü Ahmet Güllü, "Lastiğin bilyesi dağılmış, ondan dolayı da kızarma meydana gelince bir anda alev aldı. Arkamdaki TIR sürücüsü korna çalarak beni uyardı. Ben TIR’ı durduruncaya kadar polisler ile arkamda beni uyaran şoför yardımıma koşturarak aracı tamamen yanmaktan kurtardılar. İtfaiyede sağ olsun kısa sürede gelerek müdahale etti" dedi.



Meslektaşını uyaran Murat Akın ise, "Arkadaş beni geçti. Dorsenin tekeri yan duruyordu. Ben ikaz etim ve korna çaldım. Hemen arkadaşta durdu. Durur durmaz teker patlayıp alev aldı. Emniyetteki arkadaşlar yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü" diye konuştu.

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