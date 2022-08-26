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Hareket halindeki araçtan düştü

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Sinop#Araç
Hareket halindeki araçtan düştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 07:29

Sinop'ta ahreket halindeki araç virajı dönerken kapısının açılmasından dolayı düşen Fatma D. başından yaralandı.

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, hareket halindeki araçtan düşen 54 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Taçahmet köyünde meydana geldi. Ersin C. (48) idaresindeki 57 HA plakalı araç, Taçahmet köyünden Keş köyüne seyir halindeyken yolun virajlı kısmına geldiği esnada aracın arka tarafında oturan Fatma D. (54) aracın kapısının açılması sonucunda yere düşerek başından yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma D., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Kaza#Sinop#Araç

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