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Hareket halindeki arabanın kapısını bir anda açtı... Feci şekilde can verdi

#Aydın#Kuşadası#Araba
Hareket halindeki arabanın kapısını bir anda açtı... Feci şekilde can verdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin arka koltuğunda oturan 3 yaşındaki çocuk bir anda kapıyı açarak atladı. Arabanın altında kalan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Seçğin çocuklarını alıp arabaya bindirerek eve doğru ilerledi. Arka koltukta oturan Seçğin'in iki çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Cemre Seçğin, kapıyı açarak bir anda seyir halindeki otomobilden atladı. Çocuğunun arabadan düştüğünü görmeyen baba, fark etmeden çocuğunu ezdi. Hareketsiz şekilde yere yatan çocuk ihbar üzerine gelen ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 yaşında olan Cemre Seçğin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun anne ve babası hastanede sinir krizi geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hareket halindeki arabanın kapısını bir anda açtı... Feci şekilde can verdi

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#Aydın#Kuşadası#Araba

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